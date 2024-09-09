L'AD dell'Inter risponde a Commisso: "Abbiamo sempre rispettato le regole e continueremo a farlo"

Le parole dell'amministratore delegato in merito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Rocco Commisso

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha espresso preoccupazioni riguardo la situazione debitoria di alcuni dei principali club italiani, sollevando dubbi sulla sostenibilità economica del sistema calcistico nazionale. Commisso ha sottolineato come queste problematiche possano influire sulla competitività e sull'equità del campionato, mettendo in discussione la gestione finanziaria di molte squadre di vertice.

A rispondere alle affermazioni del patron viola è stato l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello. Intercettato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Antonello ha difeso la posizione del club nerazzurro, dichiarando: "L’Inter ha sempre rispettato le regole e continuerà a farlo". Con questa affermazione, Antonello ha voluto ribadire l’impegno della società nel mantenere una gestione finanziaria responsabile, respingendo ogni insinuazione riguardante presunte irregolarità economiche.