La Fiorentina e i club "americani" vogliono Casini presidente di Lega per cambiare il calcio italiano

La Fiorentina e i club con proprietà americana spingano per Casini presidente, una scelta che sarebbe molto rivoluzionaria

Sulle pagine di Repubblica parla dei piani della Fiorentina per il presidente di Lega. I due principali candidati sono Andrea Abodi e Lorenzo Casini, anche se le parti sono spaccate e incombe il commissariamento. Serviranno 11 voti in totale per evitare lo spettro. Domani sarà una giornata molto importante. La Fiorentina appoggerà Casini e con lei potrebbero esserci le altre proprietà americane: Roma, Venezia, Spezia e Atalanta. Anche Lotito e De Laurentiis sarebbero pro, verso un candidato che rappresenta un punto di rottura con i precedenti mandati. Un cambiamento che sarebbe non da poco, la Fiorentina è fra i club che spingono per un cambiamento reale e non solo a parole.

LE SITUAZIONI ODRIOZOLA E TORREIRA

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