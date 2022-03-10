Torreira e Odriozola credono nel progetto e vogliono restare, ma questa volta serve spendere

I due leader di difesa e centrocampo non vogliono saperne di lasciare Firenze, ma per trattenerli servirà sforzo di Commisso.

Alvaro Odriozola e Lucas Torreira sono due perni fondamentali di centrocampo e difesa della Fiorentina, si sentono importanti e vogliono continuare a vestire la maglia viola.

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Nazione, i due calciatori, letteralmente innamorati di Firenze, la Fiorentina e la sua gente, potrebbero seriamente rischiare di non figurare tra i tesserati per la prossima stagione. Se per Odriozola, che è in prestito secco fino a fine stagione dal Real Madrid, bisognerebbe intavolare una complicata e costosa trattativa con la Casa Blanca, per Torreira il margine leggermente maggiore.

Sarebbe infatti sufficiente versare 15 milioni nelle casse dell'Arsenal, società che ne detiene il cartellino e che ha indicato questa cifra per il riscatto dell'uruguaiano. Due situazioni spinose e complicate, ma con uno sforzo economico della società, Torreira e Odriozola potrebbero continuare a illuminare il pubblico del Franchi anche l'anno prossimo.

BORJA VALERO RACCONTA: ''QUANDO SONO VENUTI I TIFOSI SOTTO CASA ALL'INIZIO PENSAVO FOSSE IN NEGATIVO

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