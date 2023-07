Casini: “Viola Park? Pronto per la nuova vita della Fiorentina. Ma per ora l’accoglienza sarà limitata”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha così parlato del prossimo ritiro della Fiorentina al Viola Park: “Quest’ultima settimana serve per la pulizia e la sistemazione e mi sembra pronto per dare al via alla nuova vita della Fiorentina. L’accoglienza per ora sarà limitata, anche se una certa ospitalità con striscioni e bandiere ci sarà. Non credo si possa subito vedere tutto il Viola Park. Nella seconda fase, decisa dalla Fiorentina, forse sì. La Fiorentina sta spingendo su questo tasto perché è un regalo per i tifosi viola”.