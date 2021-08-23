Casini: "L'obiettivo è di finire il Viola Park entro agosto 2022"

Casini ha parlato anche del ricorso di Italia Nostra.

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha parlato a Lady Radio del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli.

Queste le sue dichiarazioni: "Ho sentito il presidente Commisso e penso che a breve ci vedremo per fare il punto su diverse cose. I lavori per il Viola Park proseguono bene e sappiamo che l’obiettivo di finirlo è entro agosto 2022 ed è molto ambizioso. Spero che il presidente possa essere contento. Sul calciomercato mi aspetto dei colpi di mercato. Sono convinto che da qui alla fine ci sarà la possibilità di vedere vestiti con le casacche viola calciatori di livello. Mi piacerebbe un giocatore capace di velocizzare la manovra della squadra".

Sul ricorso di Italia Nostra? "Non ho nessuna novità sul ricorso. Ma rimaniamo assolutamente sicuri che tutto il percorso è stato puntuale e condiviso con tutte le istituzioni. Sono certo che in ogni caso non ci saranno intoppi".

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