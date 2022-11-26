Casini: “Ritiro al Viola Park è importante. Parcheggio? I tempi non corrispondono, ma non sarà un problema”

Dal Tuscany Hall, durante l'evento sugli Stati Generali delle Società Sportive, arrivano anche le parole del Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: ”Il Viola Park è un valore aggiunto per il ter...

Dal Tuscany Hall, durante l'evento sugli Stati Generali delle Società Sportive, arrivano anche le parole del Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: ”Il Viola Park è un valore aggiunto per il territorio, non solo per Bagno a Ripoli. La decisione di svolgere il ritiro estivo è un elemento assolutamente di sviluppo economico, pensate a quante opportunità avranno ristoranti e operatori del turismo del territorio. Sta realizzandosi quello che abbiamo detto nei mesi scorsi”.

PARCHEGGIO “Ho avuto già modo di dirlo, è già in uscita la gara per la sua realizzazione. I tempi non sono proprio corrispondenti con l'apertura del Viola Park, ma la questione sosta non sarà un problema. Stiamo già organizzando i nuovi attraversamenti pedonali protetti per attraversare la strada principale e diverse specifiche degli auotbus per garantire il trasporto pubblico. Inoltre nel progetto della tranvia, il parcheggio scambiatore sarà una delle prime opere che verranno realizzate”.

TRANVIA “Noi puntiamo insieme al sindaco Nardella a far sì che sia realizzara nel 2026. E' un'opera grandissima e importante. Le opere inizieranno da Bagno a Ripoli e questo è un elemento positivo per il Viola Park”.

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