Ramadani è il nuovo procuratore di Boga. Una scelta che lo avvicina alla Fiorentina. È in vendita

Jeremiè Boga, esterno dell'Atalanta classe 1997, non sta giocando a Bergamo e potrebbe essere una grande opportunità per la Fiorentina

Adesso è ufficiale: Jeremie Boga cambia agente e si affida alla Lian Sports di Fali Ramadani. Sarà lui, dunque, a gestire l'imminente trasferimento dell'ex Sassuolo, che non rientra nei piani di Gasperini e dell'Atalanta. L'esterno piace molto alla Fiorentina, soprattutto perché fino ad ora gli esterni non hanno brillato in casa viola, con Sottil e Nico Gonzalez ancora alle prese con problemi fisici. Fali Ramadani, nuovo procuratore di Boga, è molto vicino alla Fiorentina, è il procuratore di Italiano, di Milenkovic e di Jovic. In estate molte operazioni della società viola sono passate dal potente procuratore dunque questo è un aspetto di certo da non sottovalutare e che aumenta le possibilità di poterlo vedere a Firenze.

LA NAZIONE SCRIVE: "BOGA OFFERTO ALLA FIORENTINA"

https://www.labaroviola.com/nazione-latalanta-ha-offerto-alla-fiorentina-boga-in-prestito-secco-i-viola-riflettono-sulla-formula/193843/