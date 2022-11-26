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Nazione, l’Atalanta ha offerto alla Fiorentina Boga in prestito secco: i viola riflettono sulla formula 

Boga è in uscita dall'Atalanta, la Dea l'ha offerto così ai viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2022 09:48
Nazione, l’Atalanta ha offerto alla Fiorentina Boga in prestito secco: i viola riflettono sulla formula  -
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Nazione, l’Atalanta ha offerto alla Fiorentina Boga in prestito secco: i viola riflettono sulla formula 

La Fiorentina proprio riparlando con l'Atalanta dello strappo con Gollini si è vista offrire il prestito di Boga. Prestito secco e senza il vincolo di riscatto, una formula, questa su cui si vuole però riflettere per evitare che a'guadagnarci' sia solo il club nerazzurro. Lo scrive La Nazione. 

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