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Presidente Lega Serie A, che flop per Casini, il candidato sostenuto anche dalla Fiorentina

Il 24 marzo, la data spartiacque prima della nomina del commissario.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2022 10:15
Presidente Lega Serie A, che flop per Casini, il candidato sostenuto anche dalla Fiorentina - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Niente da fare. Non è bastato l'abbassamento del quorum, l'assemblea dei club di Serie A non è riuscita a eleggere il nuovo presidente di Lega. Stavolta non si è neanche votato e tutto è stato rinviato a prossima settimana. L'impresa non è semplice e incombe il 24 marzo, la data spartiacque prima della nomina del commissario.

Ieri era il giorno del confronto fra i tre candidati ufficiali. Ma l'ex direttore generale di Rai Mauro Masi e l'economista Bini Smaghi non c'erano e quindi la scena è stata presa soltanto da Lorenzo Casini, attuale capo di gabinetto del ministero della Cultura, sostenuto soprattutto da Napoli, Lazio e Fiorentina. Che ha preso parola però in un contesto zoppo per l'assenza degli altri due candidati. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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