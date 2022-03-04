Tuttosport attacca Commisso: "Continui pure a vomitare pensieri, tanto sarà sempre impunito"

Nessuna sanzione disciplinare per le parole in precedenza dette da Commisso e Tuttosport oggi lo attacca

Oggi nelle pagine di Tuttosport, Tony Damascelli ha duramente attaccato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Commisso continui pure a vomitare i suoi pensieri eleganti, questi non hanno alcun rilievo disciplinare, anzi aiutano a tenere alta la tensione in un campionato moscio, senza qualità di gioco. Ci sono altri problemi per la testa".

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