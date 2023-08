Casini sul Viola Park: “L’8 settembre prima commissione, il 12 sopralluogo poi può arrivare l’agibilità”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini è intervenuto questa mattina ai microfoni di Lady Radio. Tra la varie domande ha risposto anche in merito alle tempistiche per l’apertura del Viola Park confermando che il comune di Bagno a Ripoli ha, dal 26 agosto scorso, ripreso in mano il percorso autorizzativo per il rilascio dell’agibilità al pubblico spettacolo degli stadi del centro sportivo della Fiorentina. 8 settembre la prima commissione e il 12 settembre prossimo il sopralluogo finale della commissione.

