Quando si giocherà Fiorentina-Inter? Casini: "Dopo Natale se ne parlerà, bisogna trovare la prima data utile"

Non sarà possibile prevederla nei 15 giorni previsti da regolamento, non ci sono spazi utili

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio: “Le condizioni di Bove sono migliorate, è questa la notizia della giornata, ieri tutti siamo stati in apprensione. Oggi si è tenuto un consiglio di Lega poi sul recupero della partita per capire quando poterla proseguire, non sarà possibile prevederla nei 15 giorni previsti da regolamento, non ci sono spazi utili. Quindi se ne parlerà dopo Natale, ma il consiglio ha stabilito un principio importante: bisogna comunque trovare la prima data utile”.

https://www.labaroviola.com/calhanoglu-linter-dedica-il-premio-di-societa-dellanno-a-bove-e-stata-una-cosa-molto-difficile/279267/