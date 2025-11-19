Casini: “Lo stadio non penso che sarà pronto prima del 2030, alla fine dovrà metterci mano Commisso”

Intervenuto durante la diretta serale de Il Pentasport di Radio Bruno, l’ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato della super partita tra Fiorentina e Juventus in programma tra pochi giorni al Franchi:

“E’ la settimana che ci avvicina alla classica della stagione e la viviamo con una certa attesa, un po’ più particolare al di là dell’attuale posizione di classifica è una delle partite più attese dell’intera Serie A.”

Sull’effetto Vanoli sulla squadra:

“E’ l’allenatore giusto anche per questo tipo di partite, bisogna attendersi il massimo da tutte le partite ma sarà il mese di Dicembre che ci dirà quale sarà il cammino della Fiorentina. La squadra in questa parte della stagione dovrà trovare il modo di invertire la rotta, non con la Juventus, non a Bergamo ma nelle partite con le dirette concorrenti. Vanoli è uno da queste partite, è stato un giocatore di carattere e di sentimento. Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo ma adesso tocca alla squadra più che a Vanoli, bisogna vedere di che pasta sono fatti i giocatori”.

Su cosa è mancato:

“E’ complesso trovare la quadra, quello che conta è l’amalgama, serve anche tanta psicologia. Credo che Vanoli abbia sfruttato questi giorni anche per parlare con i giocatori e capire cosa è successo in questi mesi. E’ fondamentale anche creare un rapporto con i giocatori, credo che Vanoli possa entrare nella loro psicologia al netto anche di tutti gli aspetti fisici ma soprattutto mentali. La squadra aveva altri valori, di certo non da ultima in classifica ma io mi fido di Vanoli”.

Sullo stadio:

“La Fiorentina ha fatto bene ad uscire e a lanciare quell’appello sulla questione stadio.

Parliamo di un’azienda con dei bilanci da sostenere e degli investimenti da fare. Sono tanti soldi che non entrano nelle casse della Fiorentina e il tempo sta passando. Il cantiere mi lascia ancora tanti dubbi e sarà presa una decisione solo ad Ottobre 2026 per capire se ci saranno le risorse per prendere il finanziamento. Secondo me si andrà almeno al 2030-2031, la Fiorentina è preoccupata e credo che alla fine ci metterà mano il presidente”.