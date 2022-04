Casini rivela: “Proprietà americane mi hanno voluto come presidente della Serie A, non solo Lotito”

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere della Sera tornando a parlare della sua recente elezione. Ecco le sue parole: “La mia figura è stata voluta fortemente dalle proprietà americane, non solo dai club come Napoli, Lazio e Fiorentina. Voglio ringrazierei tutti. Non ho avuto difficoltà, ma capisco che in questo mondo si usano spesso argomenti fantoccio per attaccare, soprattutto quando non si hanno molte frecce”.

