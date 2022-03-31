Sindaco Bagno a Ripoli: "Viola Park ci siamo: non mi aspettavo tempi così brevi. Sentito Commisso: è carico"

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato del Viola Park ai microfoni de Il Pentasport

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Manca meno di un anno all'inaugurazione. Si vede che sta entrando nel vivo. Si vedono bene le strutture e gli accorgimenti estetici che sono state applicate. All'inizio non mi immaginavo che facessero così velocemente. È un progetto di grande prospettiva, che ti fa crescere il club. Non solo per l'entità di investimento, ma per l'idea, riprende le idee del calcio inglese. È una prospettiva per costruire il futuro. È una classifica che permette di parlare di obiettivi importanti. Ho parlato con Commisso dopo la vittoria contro il Bologna: è molto carico. La Fiorentina inizia ad avere fame e abbiamo i titoli per poter raggiungere l'Europa. Anche la Conference League non è una coppa da buttare via, perché ti permetterebbe di far rigirare la voce della Fiorentina in tutta Europa".

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