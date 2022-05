Casini: “Viola Park uno dei migliori centri sportivi al mondo. Fondamentale per la crescita della Fiorentina”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato ai microfoni di Italpress del Viola Park, nuovo centro sportivo della Fiorentina all’interno del suo comune. Ecco le sue parole: “Direi che il Viola Park è uno dei migliori centri sportivi a livello internazionale, non soltanto europeo. Sono convinto che sarà un’infrastruttura determinante e fondamentale per la crescita del club. Il centro sportivo viola sarà un esempio per tante realtà”.

