TMW annuncia: “Vicario è vicino alla Fiorentina, trattativa ai dettagli per il nuovo portiere viola”

Guglielmo Vicario molto vicino alla Fiorentina, ecco quanto scrive il portale Tuttomercatoweb sul portiere dell’Empoli:

“Un nuovo portiere per la Fiorentina. Con Dragowski sul piede di partenza, il club viola ha bisogno di un nuovo numero uno fra i pali. Secondo quanto raccolto da TMW i viola hanno puntato con forza su Guglielmo Vicario, classe ’96 di proprietà del Cagliari che si è messo in luce in questo campionato con la maglia dell’Empoli. La trattativa procede spedita, siamo ai dettagli: i viola sono davvero vicini a Vicario”

