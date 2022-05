Spalletti: “La Fiorentina poteva arrivare in Champions perchè ha grande rosa ma è distante da noi”

Ultima partita in casa del Napoli che vince 3-0, a fine partita Luciano Spalletti ha parlato anche della corsa per la qualificazione in Champions League, le sue parole:

“Sarebbe troppo facile dichiarare ad inizio stagione l’obiettivo. Mi danno fastidio le differenze, ci sono squadre che hanno grandi rose a disposizione ma che non sono in lotta per la Champions, hanno fatto grandi partite in questa stagione e potevano essere tranquillamente al nostro posto ma sono distanti da noi. Le squadre ormai sono 8, tra queste ci metto anche la Fiorentina, è tra queste squadre li, hanno tutte il potenziale per inserirsi per la Champions, hanno il 50% delle possibilità. Ci dispiace per quanto successo nella corsa scudetto, ma non dobbiamo cancellare ciò che ha fatto la squadra. È scorretto cancellare ciò che ha fatto la squadra: c’è rimorso, ma i ragazzi hanno sempre lottato”.

