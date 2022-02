Casini precisa: ”Il Viola Park procede a gonfie vele, nessun problema. Commisso è innamorato”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno all’interno del consueto appuntamento con Pentasport, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha commentato l’andamento dei lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo Viola Park. Queste le sue parole: ”Il viola park procede a gonfie vele, credo che ci siano ancora i termini per ambire ad una inaugurazione entro fine anno. Strisce? C’è un progetto, già approvato dalla sovrintendenza per aumentare il numero dei campi da gioco, c’era una piccola divergenza rispetto all’impiego di erba sintetica o erba naturale. Per adesso il progetto prevede l’impiego di dieci stadi: otto in erba naturale e due sintetico. Pjatek-Cabral? Preferisco il secondo, sarà il fascino dell’attaccante brasiliano. Attenzione però a Pjatek, ha dimostrato di saper far gol, ho fiducia anche in lui. Commisso? Posso dire che ci tiene davvero, è innamorato di questa squadra, e di questo progetto.”

