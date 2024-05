Casini annuncia: “La Serie A cambia la regola sugli extracomunitari, 2 slot senza vincoli di sostituzione”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine del Consiglio federale di oggi, ha annunciato la modifica della regola relativa al tesseramento degli extracomunitari, con l’inserimento di 2 slot senza vincolo di sostituzione. Prima la regola prevedeva lo stesso numero, di cui uno in sostituzione. L’annuncio ai giornalisti presenti:

“Si è deciso di adeguare il numero di extracomunitari che possono arrivare in Italia ogni anno. Prima erano 2, di cui uno in sostituzione. Da adesso, invece, saranno sempre 2 gli slot per gli extracomunitari, ma senza alcun vincolo di sostituzione. Ringrazio l’Aic, che ha compreso l’esigenza delle squadre e mostrato apertura su questo fronte”.

