Casini: "Ho fatto un sopralluogo al Viola Park insieme a Giani e Nardella"

Oggi Casini ha fatto un sopralluogo al nuovo centro sportivo della Fiorentina.

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha rilasciato un'intervista su Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: "Ho fatto un sopralluogo al Viola Park a Bagno a Ripoli insieme a Giani e Nardella. E’ stato un bellissimo momento. Siamo molto orgogliosi e abbiamo visto anche Commisso molto entusiasta. Quando sarà possibile visitarlo tutti si renderanno conto che il progetto è di grandissimo livello. C’è tanto gioco di squadra dietro al nuovo centro sportivo. E’ un investimento privato però di alto interesse anche pubblico. I lavori sono in fase avanzata e stanno proseguendo bene".

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