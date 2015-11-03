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Notizie Nuovo Centro Sportivo Fiorentina

Casini: "Ho fatto un sopralluogo al Viola Park insieme a Giani e Nardella"

04 maggio 2021 14:11

Casini: "Il ricorso di Italia Nostra mi ha lasciato indifferente. Non è vero..."

31 marzo 2021 20:42

Pradè: "Vlahovic può diventare calciatore importante. Kokorin ha caratteristiche che non avevamo"

05 febbraio 2021 20:35

Via libera alla realizzazione del Centro sportivo della Fiorentina. C'è il si della Conferenza dei Servizi

30 settembre 2020 15:29

Sind. Bagno a Ripoli: "Ho sentito Commisso e Barone. Ritardo per realizzazione del centro sportivo sarà relativo"

18 aprile 2020 17:25

I Verdi contrari al centro sportivo a Bagno a Ripoli: "Non approvate varianti, bloccate il progetto"

22 ottobre 2019 13:19

Quale sarà il futuro dei "campini"? La convenzione con la Fiorentina scadrà nel 2022

10 ottobre 2019 12:00

Arriva il sì della Regione Toscana per il nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli

27 settembre 2019 12:09

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