Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha voluto fare delle precisazioni sullo stato dei lavori del futuro centro sportivo della squadra gigliata:

“Quando ho parlato con Commisso, mi ha subito chiesto se a Bagno a Ripoli fosse tutto ok, e credo abbia inoltrato contributi importanti anche a livello privato. Se non fosse stato per quest’emergenza, sarebbe certamente tornato altre due o tre volte a Firenze. Le procedure per la realizzazione del centro sportivo al momento sono sospese, ma il ritardo sarà relativo. Ho sentito anche Barone, purtroppo la vicenda che stiamo vivendo mette il pallone in secondo piano. Adesso occorre riavviare pian piano la macchina produttiva”.