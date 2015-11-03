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Notizie Francesco Casini Fiorentina

Casini: "Serve portare a termine lo stadio nel minor tempo possibile. Firenze ha bisogno di risultati"

23 dicembre 2025 17:16

Casini: "La Fiorentina deve arrivare a 40 punti e puntare forte sulla Conference"

05 novembre 2025 21:07

Casini: "Il ricorso sul Viola Parking era preventivato. È un parcheggio non impattante ed è stato autorizzato"

19 novembre 2024 19:45

Casini al fianco di Commisso: "Progetto del Franchi fa acqua dappertutto. Nardella diceva di aver risolto"

06 maggio 2024 19:39

Arriva l'ordinanza del Sindaco di Bagno a Ripoli per il caos al Viola Park: niente auto e persone in strada

07 settembre 2023 19:46

Casini: "Viola Park pronto per il ritiro, per inaugurazione decide la Fiorentina. Ci sarà parcheggio"

29 giugno 2023 18:49

Casini: "Commisso passionale, vuole vedere crescere la Fiorentina. V. Park può dare punti in più"

05 giugno 2023 17:02

Casini: "Tempistiche V. Park niente di straordinario. Restyling Franchi? Bisogna farlo con risorse private"

24 aprile 2023 19:44

Niente ritiro al Viola Park? Casini: "Fiorentina non ci ha detto nulla, non sono decisioni dell'ultimo minuto"

22 febbraio 2023 19:24

Il sindaco Nardella:" A breve incontrerò il presidente Commisso per parlare del Franchi"

17 settembre 2021 10:46

Viola Park, stipulata la convenzione urbanistica per la realizzazione

01 febbraio 2021 17:13

Casini: 'Il Viola Park è un sogno che da tempo tenevamo nel cassetto"

22 gennaio 2021 16:48

Casini: "Il 26/10 sarà approvata la variante urbanistica del centro sportivo"

19 ottobre 2020 17:31

Via libera alla realizzazione del Centro sportivo della Fiorentina. C'è il si della Conferenza dei Servizi

30 settembre 2020 15:29

Sind. Bagno a Ripoli: "Ho sentito Commisso e Barone. Ritardo per realizzazione del centro sportivo sarà relativo"

18 aprile 2020 17:25

Centro sportivo viola, i dettagli dell'esposto di Lega e Forza Italia: "Un atto contro la Fiorentina"

18 dicembre 2019 17:33

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