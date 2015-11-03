Notizie Francesco Casini Fiorentina

Casini: "Serve portare a termine lo stadio nel minor tempo possibile. Firenze ha bisogno di risultati"
23 dicembre 2025 17:16
Casini: "La Fiorentina deve arrivare a 40 punti e puntare forte sulla Conference"
05 novembre 2025 21:07
Casini: "Il ricorso sul Viola Parking era preventivato. È un parcheggio non impattante ed è stato autorizzato"
19 novembre 2024 19:45
Casini al fianco di Commisso: "Progetto del Franchi fa acqua dappertutto. Nardella diceva di aver risolto"
06 maggio 2024 19:39
Arriva l'ordinanza del Sindaco di Bagno a Ripoli per il caos al Viola Park: niente auto e persone in strada
07 settembre 2023 19:46
Casini: "Viola Park pronto per il ritiro, per inaugurazione decide la Fiorentina. Ci sarà parcheggio"
29 giugno 2023 18:49
Casini: "Commisso passionale, vuole vedere crescere la Fiorentina. V. Park può dare punti in più"
05 giugno 2023 17:02
Casini: "Tempistiche V. Park niente di straordinario. Restyling Franchi? Bisogna farlo con risorse private"
24 aprile 2023 19:44
Niente ritiro al Viola Park? Casini: "Fiorentina non ci ha detto nulla, non sono decisioni dell'ultimo minuto"
22 febbraio 2023 19:24
Il sindaco Nardella:" A breve incontrerò il presidente Commisso per parlare del Franchi"
17 settembre 2021 10:46
Viola Park, stipulata la convenzione urbanistica per la realizzazione
01 febbraio 2021 17:13
Casini: 'Il Viola Park è un sogno che da tempo tenevamo nel cassetto"
22 gennaio 2021 16:48
Casini: "Il 26/10 sarà approvata la variante urbanistica del centro sportivo"
19 ottobre 2020 17:31
Via libera alla realizzazione del Centro sportivo della Fiorentina. C'è il si della Conferenza dei Servizi
30 settembre 2020 15:29
Sind. Bagno a Ripoli: "Ho sentito Commisso e Barone. Ritardo per realizzazione del centro sportivo sarà relativo"
18 aprile 2020 17:25
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