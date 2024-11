Casini: “Il ricorso sul Viola Parking era preventivato. È un parcheggio non impattante ed è stato autorizzato”

Le parole dell’ex Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, sulla sentenza del TAR che ha annullato la delibera e la deroga per la realizzazione del Viola Parking:

“Sulla situazione stadio Franchi? Non so nemmeno io che tipo di roccia sia, non sono geologo. Pare essere particolarmente ostica e deve prevedere dei sistemi diversi per la perforazione. Questo sta comportando ritardi e costi aggiuntivi, questa è la situazione.

Parcheggio Viola Park? So che l’amministrazione nuova di Bagno a Ripoli sta lavorando per risolvere la situazione. Era una situazione che era preventivata e ci poteva stare un eventuale ricorso. La necessità dato il per durare del parcheggio scambiatore della tramvia, che servirà anche per il Viola Park, si è dovuto pensare a delle altre soluzione come parcheggi temporari ed il così chiamato Viola Parking. E’ un parcheggio ad alta sostenibilità e vede l’utilizzo di materiali non impattanti per il terreno e neanche paesaggistico. Il ricorso sospende il Viola Parking ma non è drammatico: l’urbanistica spetta al Comune e come tale procederà con la variante urbanistica che era in programma di fare.

Non mi ricordo di preciso quanto abbia messo la Fiorentina ma con l’acquisto del terreno e tutto una cifra attorno ai 2 milioni sicuro. I ricorsi in Italia sono all’ordine del giorno ed il Viola Park ne ha superati diversi. Ci sono anche i controricorsi, cioè gli appelli, che il Comune di Bagno a Ripoli farà e forse ci saranno anche tempi brevi. Non è qualcosa di illegittimo perchè è stato autorizzato quindi non ci può essere la demolizione. Il parcheggio serve, è una vicenda un po’ surreale quella dei parcheggi. La cosa importante è che sia stata realizzata un’opera importante come il Viola Park.”

