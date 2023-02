Niente ritiro al Viola Park? Casini: “Fiorentina non ci ha detto nulla, non sono decisioni dell’ultimo minuto”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato delle sue preoccupazioni in merito al Viola Park e sulle possibilità da parte della Fiorentina di cambiare decisione per quanto riguarda il ritiro estivo che si sarebbe dovuto sostenere proprio nel nuovo centro sportivo.

Lo stesso Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha fatto sapere che i lavori sono in ritardo rispetto alle previsioni, ma ecco le dichiarazioni del Sindaco Francesco Casini:

“Tutti gli adempimenti sono stati completati a tempo di record – dice il sindaco – Però ora sono io a voler sapere le intenzioni della Fiorentina per il ritiro estivo. Sono pronto a far partire i lavori del parcheggio provvisorio in via Granacci, per ospitare i tifosi viola che si recheranno al Viola Park, ai primi di aprile: in un mese e mezzo sarà pronto. Tuttavia non intendo spendere oltre centomila euro per qualcosa che poi non serve alla comunità. Così come non ha senso prevedere la deviazione di una linea di autobus del servizio pubblico in via Pian di Ripoli per collegare il Viola Park se sarà ancora solo un cantiere. Decisioni e impegni vanno progettati e programmati per tempo, non si possono prendere all’ultimo minuto.” A riportarlo è QuiAntella.it

Casini è intervenuto anche ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione. Ecco le sue parole:

“Salta il ritiro al Viola Park? Ho appreso stamattina la questione ma rimango nei tempi che la Fiorentina ha posto: non ho novità dalla Fiorentina e rimaniamo con l’idea iniziale di sostenere il ritiro estivo nel mese di luglio. Ci stiamo attivando per organizzarci.

Il parcheggio? Viene messo a disposizione per queste esigenze per poi ottenere un parcheggio più grande che servirà poi anche per la Fiorentina e la tramvia. Possiamo anche slittare i lavori del parcheggio in caso non si faccia la preparazione, però non ho ricevuto comunicazioni ufficiali da parte della Fiorentina.”

NIENTE RITIRO AL VIOLA PARK PER LA FIORENTINA?