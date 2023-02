Il ritiro della Fiorentina al Viola Park può saltare a causa del ritardo dei lavori. Ipotesi Montecatini

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Labaroviola, considerati i ritardi dei lavori al Viola Park potrebbe anche non essere più fatto il ritiro al nuovo centro sportivo. Si valutano altre opzioni, tra cui Montecatini. I lavori infatti stanno andando più alle lunghe rispetto a quanto previsto in precedenze. Dopo aver salutato Moena quindi, la Fiorentina potrebbe dirigersi altrove per preparare la nuova stagione.

