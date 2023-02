Dal centro sportivo: Sirigu assente per problemi personali. Milenkovic lavora a parte

La Fiorentina stamani è scesa in campo per la rifinitura prima della partita di Conference League di domani quando affronterà il Braga al Franchi, spareggio di ritorno. Tutti presenti in campo tranne Sirigu, assente per problemi personali. Milenkovic, dopo essersi fermato contro l’Empoli per un problema agli adduttori, sta svolgendo un lavoro a parte.

