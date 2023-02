Nazione, Fiorentina in ansia, attese notizie sull’infortunio di Milenkovic: problema all’adduttore

La Fiorentina si è ritrovata ieri pomeriggio al centro sportivo. Nel mirino la sfida di ritorno contro il Braga. Italiano non vuole cali di concentrazione. Il mantra delle ultime ore è proprio questo: in Europa complicarsi la vita è un attimo contro chiunque. Dalla rifinitura di questa mattina – in programma alle 11:15 al centro sportivo (il primo quarto d’ora è aperto alla stampa) – sono attese notizie su Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è uscito anzitempo dalla gara contro l’Empoli per un problema all’adduttore. Da capire se si sia fermato in tempo o meno, ma resta comunque difficile immaginarlo in campo domani. Lo scrive La Nazione.

