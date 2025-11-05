5 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:29

Casini: “La Fiorentina deve arrivare a 40 punti e puntare forte sulla Conference, Vanoli non mi entusiasma”

5 Novembre · 21:07

Le parole del Consigliere Comunale Francesco Casini sugli sviluppi societari in casa Fiorentina alla vigilia del match contro il Mainz

Interrogato all’interno de “Il Pentasport” di Radio Bruno, l’ex sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini ha parlato degli sviluppi societari in casa Fiorentina dopo gli addii di Pradè e Pioli e la nomina di Goretti come ds.

Ecco le parole del Consigliere Comunale:

“Come tutti ho vissuto le ultime vicende in casa Fiorentina con apprensione. Sono state e sono ancora ore fatidiche per quanto riguarda i cambiamenti nell’assetto societario-sportivo. Ci aspettavamo, dopo gli ultimi giorni, l’addio di Pioli, ed anche l’addio di Pradè è stato inevitabilmente legato ai risultati. Adesso, però, voglio vedere con fiducia al prossimo futuro. Sicuramente, bisogna arrivare ai fatidici 40 punti il prima possibile in campionato, ed anche in Conference League ci si può togliere delle soddisfazioni. Bisogna puntarci. Non è tutto perduto. Spero comunque che Galloppa si confermi, perché abbiamo un bisogno spasmodico di fare punti”.

Sulla nomina del nuovo allenatore:
Vanoli non mi entusiasma”.

