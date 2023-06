Casini: “Commisso passionale, vuole vedere crescere la Fiorentina. V. Park può dare punti in più”

Francesco Casini, Sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Finale di Praga? Sicuramente più equilibrata che con l’Inter e si va con l’entusiasmo le due vittorie e chi ha voglia di vincere qualcosa. Le partite vanno giocate e non dico altro.

Viola Park? Penso da sindaco di aver fatto una bella cosa per il territorio fiorentino. Per i cittadini e per tutti i tifosi della Fiorentina: fare la nuova casa della Fiorentina può rimanere nella storia. Un Centro Sportivo alla fine si trasforma in punti come disse anche Prandelli in riferimento al Viola Park che poteva dare 6/7 punti in più. Un luogo che permette alla Fiorentina di fare le entrate giuste per il club: non è un centro commerciale precisiamolo ma è una vera e propria casa per Fiorentina e tifosi. Qualcosa di straordinario per il calcio italiano ed intelligente.

Commisso? Rocco pensa alla Fiorentina ed al suo business in America e qua pensa a godersi quello che per lui è una passione cioè il calcio. Nel corso del tempo ci sarà una crescita della Fiorentina. Il Presidente è il primo tifoso: ho la possibilità di parlarci molto spesso ed è raro vedere un Presidente che soffre in tribuna e gioisce quando la squadra vince. Non è uno che butta via i soldi ma è sicuramente un passionale e vuole vedere la Fiorentina crescere.”

