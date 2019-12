“L’esposto dei consiglieri di opposizione della Lega e di Forza Italia non è solo un atto di ostilità nei confronti del centro sportivo e della Fiorentina ma soprattutto nei confronti di Bagno a Ripoli, della sua comunità, delle prospettive di crescita future e persino dell’intera città di Firenze e dei fiorentini. È un atto da improvvisati che si basa sul niente ma che in maniera irresponsabile rischia tuttavia di rallentare – certamente non fermare – un investimento importante come quello della Fiorentina che ha deciso di scommettere sul nostro territorio. Mi sarei aspettato collaborazione anziché “ripicche”. È un atto che dimostra la scarsa conoscenza da parte della Lega e delle opposizioni dei basilari processi amministrativi e istituzionali, dei ruoli di sindaco, di giunta e del Consiglio comunale. Suggerisco ai referenti della Lega e delle opposizioni di approfittare delle vacanze di Natale per studiare e fare un ripasso del funzionamento delle nostre istituzioni”.

Così il Francesco Casini sindaco di Bagno a Ripoli all’Ansa a margine del Consiglio metropolitano di stamani.