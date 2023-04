Casini: “Tempistiche V. Park niente di straordinario. Restyling Franchi? Bisogna farlo con risorse private”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha parlato nel corso della conferenza stampa organizzata da Matteo Renzi in merito al nuovo Viola Park della Fiorentina ed il restyling del Franchi. Ecco le sue dichiarazioni:

“Quello che abbiamo fatto a Bagno a Ripoli è sotto gli occhi di tutti. E’ stato fatto in tre anni e mezzo, siamo partiti nel 2019…non abbiamo fatto niente di straordinario ma ciò che avviene un po’ in tutto il mondo come in Germania, in Inghilterra, Spagna, Stati Uniti. Le infrastrutture nello sport sono importanti.

Evidente che in Europa lo stadio di Firenze, come quello di Venezia, sia sobbalzato agli occhi come un ostacolo. Oggi dobbiamo lavorare per portare a compimento un restyling con risorse private, ma anche salvaguardare le altre risorse. Ci sono tantissimi progetti che riguardano la città metropolitana di Firenze che fanno parte di quel pacchetto di 150 milioni del Pnrr”.

