Bocci: “Non vorrei che aver ridato punti alla Juventus abbia scoraggiato Fiorentina per il settimo posto”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della rocambolesca sconfitta della Fiorentina sul campo del Monza. Ecco le sue parole:

La sconfitta con il Monza? Non vedo benissimo la situazione: sono preoccupato. Il calo è stato netto di attenzione, per la seconda volta. Non credo sia un problema fisico ma psicologico, in Serie A non funziona così: in Serie A ogni cosa va conquistata con il sangue e forse pensavano di averla già vinta. Solo Juve ed Inter stanno facendo ciò che sta passando la Fiorentina e anche loro hanno dei risultati simili. Non vorrei che aver ridato i punti alla Juventus avesse scoraggiato l’ambiente per il settimo posto. Con lo Spezia è stato un errore, con l’Atalanta grande partita…forse ieri hanno mollato per aver pensato di averla già vinta. Poi devono spiegarmi gli arbitri perchè il calcio a Mandragora nella pancia secondo me è rigore: è vero che non ha più la disponibilità del pallone ma anche Dany Mota sull’episodio del rigore non aveva più la disponibilità.

LA DECISIONE DOPO GLI EPISODI DI RAZZISMO IN JUVENTUS-INTER