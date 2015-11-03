Labaro Viola

Notizie Pnrr Fiorentina

Meloni: "Fondi Pnrr per il Franchi? In tutta la provincia ci sono 17 comuni alluvionati"

13 marzo 2024 20:57

Fitto(FDI): "Nardella eviti dichiarazioni strumentali, deve solo ringraziare il governo"

05 marzo 2024 21:21

Nardella: "Contenti per prolungamento dei lavori. Ci aspettiamo dal Governo anche i 55 milioni tolti"

03 marzo 2024 18:54

I soldi del PNRR? Verranno usati per un ippodromo, un campo da golf, un canile e un presepe

15 maggio 2023 18:18

Altra batosta per il nuovo stadio della Fiorentina: Il governo non darà a Firenze i 55 milioni mancanti

15 maggio 2023 11:10

Fitto: "Valutazione negativa dell'UE sui progetti di Firenze e Venezia. Governo lavora per risolvere"

26 aprile 2023 18:47

Casini: "Tempistiche V. Park niente di straordinario. Restyling Franchi? Bisogna farlo con risorse private"

24 aprile 2023 19:44

Renzi: "Decisione dell'UE da persone di buon senso: ora si autorizzi Fiorentina all'abbattimento delle curve"

22 aprile 2023 19:15

Sentite Renzi: "Franchi pagato dal PNRR una follia. Fiorentina faccia stadio sul modello del Viola Park"

01 aprile 2023 16:06

L'Europa spiega: "Progetto del nuovo Franchi non era parte del piano del PNRR iniziale dell'Italia"

30 marzo 2023 15:35

Diego Della Valle sta con la Fiorentina: "I soldi del PNRR siano utilizzati tutti per migliorare l'Italia"

29 marzo 2023 22:25

Renzi: "Togliete il Franchi dal PNRR: Europa ha ragione. Fiorentina faccia stadio non pagato dai cittadini"

29 marzo 2023 18:35

Renzi attacca: "Per me è una vergogna fare lo stadio della Fiorentina con i soldi del PNRR"

06 dicembre 2022 23:08

PNRR, Nardella: "I soldi ci sono ma preoccupano i ritardi per il rincaro sulle materie prime"

15 aprile 2022 09:31

Archivio

Esplora l'archivio di Pnrr

Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9
Sett. 20 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 13
Sett. 49 Sett. 15