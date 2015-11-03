Notizie Pnrr Fiorentina

Meloni: "Fondi Pnrr per il Franchi? In tutta la provincia ci sono 17 comuni alluvionati"
13 marzo 2024 20:57
Fitto(FDI): "Nardella eviti dichiarazioni strumentali, deve solo ringraziare il governo"
05 marzo 2024 21:21
Nardella: "Contenti per prolungamento dei lavori. Ci aspettiamo dal Governo anche i 55 milioni tolti"
03 marzo 2024 18:54
I soldi del PNRR? Verranno usati per un ippodromo, un campo da golf, un canile e un presepe
15 maggio 2023 18:18
Altra batosta per il nuovo stadio della Fiorentina: Il governo non darà a Firenze i 55 milioni mancanti
15 maggio 2023 11:10
Fitto: "Valutazione negativa dell'UE sui progetti di Firenze e Venezia. Governo lavora per risolvere"
26 aprile 2023 18:47
Casini: "Tempistiche V. Park niente di straordinario. Restyling Franchi? Bisogna farlo con risorse private"
24 aprile 2023 19:44
Renzi: "Decisione dell'UE da persone di buon senso: ora si autorizzi Fiorentina all'abbattimento delle curve"
22 aprile 2023 19:15
Sentite Renzi: "Franchi pagato dal PNRR una follia. Fiorentina faccia stadio sul modello del Viola Park"
01 aprile 2023 16:06
L'Europa spiega: "Progetto del nuovo Franchi non era parte del piano del PNRR iniziale dell'Italia"
30 marzo 2023 15:35
Diego Della Valle sta con la Fiorentina: "I soldi del PNRR siano utilizzati tutti per migliorare l'Italia"
29 marzo 2023 22:25
Renzi: "Togliete il Franchi dal PNRR: Europa ha ragione. Fiorentina faccia stadio non pagato dai cittadini"
29 marzo 2023 18:35
Renzi attacca: "Per me è una vergogna fare lo stadio della Fiorentina con i soldi del PNRR"
06 dicembre 2022 23:08
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