Sentite Renzi: “Franchi pagato dal PNRR una follia. Fiorentina faccia stadio sul modello del Viola Park”

Matteo Renzi è tornato ad esprimersi sul tema Franchi di Firenze tramite un post pubblicato sul proprio profilo Twitter. Di seguito le sue parole:

“L’UE si dice pronta ad accettare cambi di progetto del PNRR: il Comune di Firenze e il Governo devono mettere 80 milioni in case popolari e scuole. Per lo Stadio, invece, torniamo al progetto della Fiorentina: via le curve, via la sovrintendenza! Ma coi soldi dei privati sul modello del Viola Park. Lo stadio pagato dal PNRR è una follia.”

L’UE si dice pronta ad accettare cambi di progetto del PNRR: il Comune di Firenze e il Governo devono mettere 80 milioni in case popolari e scuole. Per lo Stadio, invece, torniamo al progetto della Fiorentina: via le curve, via la sovrintendenza! Ma coi soldi dei privati sul… — Matteo Renzi (@matteorenzi) April 1, 2023

IL NOTO GIORNALISTA CRITICO NEI CONFRONTI DELLA DECISIONE DEL UEFA