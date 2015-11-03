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Notizie Matteo Renzi Fiorentina

Renzi:"Dopo 3 mondiali bisogna fare pulito. Basta con la marchetta Lotito, nuove leggi su stadi e diritti"

07 aprile 2026 19:17

Renzi: “In FIGC si va avanti di amichettismo e raccomandazione, così in Italia non si andrà mai avanti”

01 aprile 2026 16:27

Renzi: "Poco rispetto nei confronti di Commisso. Speriamo arrivi un grande allenatore"

03 giugno 2024 10:21

Renzi non ci sta: "Uno scandalo lo stadio con i soldi pubblici. Mettono 55 milioni nel Rabbercio Stadium"

10 marzo 2024 18:59

Renzi sul Franchi: "Mai visto un progetto che si fa senza soldi. Un rabbercio e lo sa anche Nardella"

10 gennaio 2024 18:22

Renzi sul restyling del Franchi: "Follia spendere 150 milioni solo per una copertura"

13 novembre 2023 18:31

Renzi: "Arabi interessati alla Fiorentina? Polemica inutile contro di me. Hanno già il Newcastle"

13 novembre 2023 18:18

Renzi: "Questa mattina ho proposto rinvio partita, giocarla è uno sfregio alla nostra terra."

05 novembre 2023 16:08

Renzi sul Restyling del Franchi: "Ufficialmente definanziato, progetto non va avanti. Sarebbe una follia"

15 maggio 2023 18:18

Sentite Renzi: "Franchi pagato dal PNRR una follia. Fiorentina faccia stadio sul modello del Viola Park"

01 aprile 2023 16:06

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