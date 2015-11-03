Notizie Matteo Renzi Fiorentina

Renzi:"Dopo 3 mondiali bisogna fare pulito. Basta con la marchetta Lotito, nuove leggi su stadi e diritti"
07 aprile 2026 19:17
Renzi: “In FIGC si va avanti di amichettismo e raccomandazione, così in Italia non si andrà mai avanti”
01 aprile 2026 16:27
Renzi: "Poco rispetto nei confronti di Commisso. Speriamo arrivi un grande allenatore"
03 giugno 2024 10:21
Renzi non ci sta: "Uno scandalo lo stadio con i soldi pubblici. Mettono 55 milioni nel Rabbercio Stadium"
10 marzo 2024 18:59
Renzi sul Franchi: "Mai visto un progetto che si fa senza soldi. Un rabbercio e lo sa anche Nardella"
10 gennaio 2024 18:22
Renzi sul restyling del Franchi: "Follia spendere 150 milioni solo per una copertura"
13 novembre 2023 18:31
Renzi: "Arabi interessati alla Fiorentina? Polemica inutile contro di me. Hanno già il Newcastle"
13 novembre 2023 18:18
Renzi: "Questa mattina ho proposto rinvio partita, giocarla è uno sfregio alla nostra terra."
05 novembre 2023 16:08
Renzi sul Restyling del Franchi: "Ufficialmente definanziato, progetto non va avanti. Sarebbe una follia"
15 maggio 2023 18:18
Sentite Renzi: "Franchi pagato dal PNRR una follia. Fiorentina faccia stadio sul modello del Viola Park"
01 aprile 2023 16:06
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