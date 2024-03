Renzi non ci sta: “Uno scandalo lo stadio con i soldi pubblici. Mettono 55 milioni nel Rabbercio Stadium”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è intervenuto così alla Leopolda in merito al tema del nuovo stadio della Fiorentina e sul restyling del Franchi che ha visto importanti sviluppi nei giorni scorsi. Ecco le sue dichiarazioni:

“Firenze è la città in cui si mettono 55 milioni di euro pubblici per fare lo stadio. Uno scandalo fare lo stadio con i soldi pubblici, vi dobbiamo fare un disegno o lo capite da soli? Io lo dico da dieci anni perché è un decennio che si parla di questa roba. Volete mettere i soldi nelle periferie, nel parco delle Cascine, magari dare un po’ più di sicurezza per chi va a passeggiare, nelle scuole e negli ospedali? Mettono 55 milioni di euro nella copertura del Rabbercio Stadium. È una cosa che non ha niente a che fare con la nostra visione.”

UN ALTRO GRAVISSIMO EPISODIO DI RAZZISMO A BOLOGNA. UN RAGAZZO INTERVIENE