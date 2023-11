Renzi sul restyling del Franchi: “Follia spendere 150 milioni solo per una copertura”

“Lo stadio a Firenze? È una storia che riguarda anche altre realtà come Roma, Milano e Napoli”. Così l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi intervenuto a ‘La Politica nel Pallone’, la trasmissione radiofonica della Rai condotta da Emilio Mancuso. “Purtroppo in Italia solo la Juve ha fatto dello stadio una occasione di crescita economica come stanno facendo tutte le principali realtà all’estero, vedi Madrid. Per reggere la sostenibilità delle aziende che fanno calcio servono stadi di proprietà che moltiplichino i ricavi. A Firenze, quando ero io sindaco, nel 2008 i Della Valle volevano fare uno stadio nell’area di Castello, eravamo tutti d’accordo, ma la vicenda è finita con una delle tante indagini giudiziarie che poi finiscono nel nulla. Ma intanto a distanza di 15 anni è tutto lo stadio è saltato e pensate cosa avrebbe significato per la città”, dichiara Renzi.

Il numero uno di Italia Viva poi a proposito del nuovo stadio rincara la dose: “È una assurdità burocratica vincolare la Curva Ferrovia, lo hanno fatto solo per evitare di far fare lo stadio a Commisso. Una scelta assurda da parte dei sovrintendenti, tanto che poi la Fiorentina ha fatto il bellissimo Viola Park. Il problema non è avere o non avere un commissario per gli stadi, ma togliere il potere ai sovrintendenti. È una follia mettere 150 milioni di soldi pubblici solo per una copertura dello stadio, che invece devono essere usati per ospedali, scuole e case popolari. Gli stadi vanno rifatti nuovi, non si può continuare a vivere nel culto del ricordo. È stato rifatto anche Wembley. La Fiorentina è ora di proprietà di Commisso e spero possa vincere qualcosa, io faccio il tifoso. Il mercato? La squadra c’è, da tifosi me li aspetto ma quello che è mancata negli ultimi mesi è solo un po’ di cattiveria”. Lo riporta Calcio e Finanza.

LE PAROLE DI MATTEO RENZI: FONDO PIF VUOLE LA FIORENTINA?