Renzi: “Poco rispetto nei confronti di Commisso. Speriamo arrivi un grande allenatore”

Intervenendo a Toscana TV, il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole:

“Ritengo che manchi di rispetto verso Commisso. La sua è una famiglia con le potenzialità per fare molto e bene. Siamo stati colpiti dalla morte di Barone, ma è certo che la proprietà rimane a Commisso e noi sosteniamo questa proprietà. Speriamo che arrivi un grande allenatore e, se ci saranno cambiamenti, sarà il proprietario a comunicarlo. Io sono pronto a fare tutto il necessario per far vincere la Fiorentina”

Repubblica: “Quarta verso il rinnovo con la Fiorentina”