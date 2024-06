Quarta: “Barone voleva rimanessi. Volevo annunciare il rinnovo con la coppa, ci riproveremo l’anno prossimo”

Martinez Quarta ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina, questo il comunicato:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Martinez Quarta ha rinnovato il contratto che lo lega alla Società viola fino al 30 giugno 2028. Il difensore viola, con la maglia della Fiorentina, ha collezionato 126 gare tra Serie A, Coppa Italia e Uefa Conference League mettendo a segno 11 reti ed ha indossato per 6 volte la fascia da capitano. Quarta, inoltre, vanta 12 presenze con la Nazionale maggiore argentina ed è stato convocato per la prossima Coppa America.”

Poi il difensore ha parlato ai canali Ufficiali del club viola: “Sono molto contento, lo aspettavo da tanto e avevo iniziato a parlarne con Joe e ne approfitto per ringraziare lui e la sua famiglia. Sono legato moltissimo alla città e mi sarebbe piaciuto fare l’intervista con la coppa qui nel mezzo. Ho rinnovato perchè é un club grande che è in crescita, voglio far parte di questa crescita e voglio far grande la Fiorentina. Quest’annata è andata benissimo sotto il punto di vista dei goal, ci riproverò il prossimo anno, con il mister quando prendiamo giallo rischi la sostituzione, devo temporeggiare un pò di più. Le promesse ai tifosi non servono a niente, ci tenevamo tutti a vincere sta coppa dopo un percorso bellissimo, ce lo meritavamo come gruppo e come tifosi visto che sono venuti la ad Atene e tanti erano qua, purtroppo è andata male e cercheremo di rifarci il prossimo anno, il mio sogno è portare la Fiorentina ad alti livelli e portare a Firenze un trofeo che manca da molto.

Dopo la sconfitta Rocco è venuto a darci una mano per noi è importantissimo, ora dobbiamo rialzarci tutti insieme. Vedere mio figlio giocare con la maglia della Fiorentina è bellissimo, anche lui è contentissimo quando sarà più grande si renderà conto dove si allena. Dedico il rinnovo alla mia famiglia e un pensiero a Joe Barone, l’anno scorso sono stato vicino ad andare via e lui non ha voluto.”

