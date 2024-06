Italiano: “Sono stati 3 anni bellissimi. Ho i brividi, lasciare questo legame è molto doloroso per me”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Atalanta-Fiorentina. Le parole del mister:

“Purtroppo potevamo arrivare con un giusto premio, sono stati 3 anni bellissimi e penso di andarsene diversamente da come sono arrivato. Un grande bagaglio che mi hanno dato il popolo viola, la società e i ragazzi lo porterò dietro. Potevamo avere una gioia con una coppa come a Bergamo, ma il bilancio è positivo. Mi vengono i brividi e mi emoziono, dover lasciare questo legame è molto doloroso, ma il calcio è questo. I legami creati rimarranno per sempre.

Penso che quando si arriva ad un certo livello e forse non riesci ad andare oltre, la gente, l’ambiente chiede uno sforzo maggiore e nel momento in cui uno ha dato il massimo ed io penso di avere dato tutto è giusto cambiare pagina, con un nuovo percorso che può far crescere i ragazzi. Questo è quello che ho detto al presidente e a chi altro c’era nella riunione.

Sono stati dei momenti indimenticabili dentro allo spogliatoio, con le parole del capitano, del direttore. Come ho detto nel calcio e nella vita si aprono nuovi scenari e secondo me sono stati 3 anni favolosi; in questi anni abbiamo avuto un bagaglio di conoscenze che ci porteremo dentro. Tutti siamo cresciuti in maniera esponenziale.

Chi lavora a Firenze, chi inizia un percorso con la maglia viola sa che deve dare tanto, che la gente ha tanta passione e spinge per avere il massimo. Ho capito che alcuni attacchi sono voluti per il bene della maglia. Alcune volte hanno fatto male ma mi sono servite per crescere. Come mi ha detto Gasperini è che il percorso è sempre ricordato, non abbiamo vinto trofei ma si ricorderà che abbiamo fatto 3 finali e questo verrà poi riconosciuto.

Come il nostro direttore anch’io dovrò ponderare tutte le scelte per fare un percorso di crescita”.

LA FIORENTINA FINISCE LA STAGIONE CON UNA VITTORIA, 3-2 ALL’ATALANTA. PRIMA DOPPIETTA IN VIOLA PER BELOTTI