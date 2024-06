“Grazie Firenze, ho dato tutto per la Fiorentina. Rigiocherei la finale. Fa male andare via ma è giusto cosi”

Dalla sala stampa dello stadio di Bergamo, Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha annunciato il suo addio alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Questa decisione l’abbiamo presa tutti insieme non tante settimane, è giusto per le energie che abbiamo riversato e bisogna lasciare spazio a nuove idee, penso si sia dato il massimo e chi arriverà può fare bene, ho detto ai ragazzi quello che ci dovevamo dire. Vado via diverso, migliorato, sono stati 3 anni positivi, da dove siamo partite e dove siamo arrivati. Dispiace per la Coppa. Gasperini mi ha detto che i percorsi valgono e verranno ricordati, ci sarà modo di raggiungere un trofeo, vado via diverso, 3 anni fa la pensavo in un modo oggi in tante cose la penso diversamente su tante cose.

Rigiocherei Olympiakos-Fiorentina, ci credevamo, abbiamo creduto tutti di poter raggiungere quella chiusura del cerchio e non ci siamo riusciti. Il modo più brutto è stata la perdita di Barone, uno dei momenti più brutti da quando sto nel calcio. Sono state settimane terribili, non avrei voluto vivere questa tragedia, è stato un modo brutto. Non è stata una questione di campo. Le vittorie fanno brutti scherzi, il troppo amore fa ragionare in maniera diversa da quella che erano le decisioni iniziali, il feeling che si era creato me lo porterò dentro. Ci lasciamo con un abbraccio, con serenità, peccato per la mancata coppa, sarebbe stato bello per tutti.

Ci sono momenti in cui pensi di restare per sempre, altri meno. A gennaio abbiano commesso degli errori, potevamo fare meglio, sia in sede di mercato e sia sul campo con tanti errori. In campionato potevamo fare meglio ma giocare giovedì e domenica qualcosa ti toglie. Porterò per sempre con me Firenze, i tifosi viola, la curva che ci ha sempre spronato e gli incontri con loro sono sempre stati fantastici e produttivi. Il mio futuro? Da domani deciderò sperando di prendermi delle soddisfazioni e trovare le stesse grandi persone trovate qui”

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO L’ATALANTA