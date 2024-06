Corriere Fiorentino: “Palladino? Rebus agenti superato, ingaggio da 1,5 milioni. Italiano riflette sulla Lazio”

Raffaele Palladino si avvicina sempre di più alla Fiorentina. L’incontro di mercoledì è stato decisivo per una trattativa che va avanti da mesi. l’allenatore del Monza firma un biennale fino al 2026, con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno al milione e mezzo di euro. Superato anche lo scoglio degli agenti, che all’inizio, sembrava davvero un problema incomportabile. I rapporti tra la Fiorentina e Beppe Riso sono tutt’altro idilliaci, per questo motivo è stato chiesto a Manieri di seguire l’operazione in prima persona. Questo dettagli ha dato il via libera all’affare. Nello staff previsto l’ex Sassuolo Federico Peluso e un altro fedelissimo come il difensore del Monza Giulio Donati.

Rimane però la Lazio sullo sfondo. Lotito infatti, nelle giornate passate avrebbe chiamato più volte Palladino per capire la fattibilità dell’inserimento nella trattativa. I dubbi con Tudor aumentano giorno dopo giorno e la situazione in casa Lazio si complica giorno dopo giorno. Per questo motivo il nome di Raffaele Palladino rimane in pole. E qui potrebbe entrare in gioco Vincenzo Italiano pronto a prendere in considerazione Roma come possibile destinazione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, IL SALUTO DI ITALIANO