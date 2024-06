TMW scrive: “Palladino può firmare già oggi con la Fiorentina. Accordo biennale con opzione per il terzo anno”

Ci siamo, la Fiorentina è ad un passo dall’annunciare il nuovo allenatore che dovrà dare il via al nuovo ciclo della squadra dopo le due finali di Conference League. Nelle scorse ore, a margine del successo di Bergamo con l’Atalanta, il direttore sportivo Daniele Pradè ha comunicato l’addio con Vincenzo Italiano con queste parole:

“Abbiamo fatto un percorso con Vincenzo. Fino a venerdì la nostra speranza era di continuare insieme e, con la coppa, sarebbe cambiato tutto. Ci lasciamo professionalmente, ma non a livello umano. Abbiamo le idee chiare e siamo ambiziosi. Vogliamo assolutamente migliorarci”.Ora è già tempo di pensare al futuro, con la dirigenza che già nei giorni scorsi aveva fatto passi in avanti importantissimi per trovare l’accordo con Raffaele Palladino, tecnico che lascerà il Monza dopo due ottimi campionati conclusi con altrettante salvezze largamente anticipate rispetto al termine della stagione.

Già oggi pomeriggio, secondo quanto raccolto da TMW, Palladino potrebbe mettere nero su bianco il suo nuovo accordo con la Fiorentina, andando così a riempire una casella per quel che riguarda le panchine ancora libere in Serie A. Gli accordi del caso esistono già, con le parti che si sono accordate per un contratto biennale (quindi fino al 2026) con ulteriore opzione per il 2027. Lo scrive TMW

