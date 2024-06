PAGELLE FIORENTINA: BELOTTI FA DOPPIETTA, PERLA DI NICO. QUARTA NON SBAGLIA NULLA

Martinelli 6,5 Esordio assoluto per il classe 2006 della primavera della Fiorentina, una giornata storica per lui e anche per il mondo viola che per la prima volta mette in campo un giocatore di questo anno. Sulla sua partita poco da dire, coraggioso palla al piede, grande parata in pieno recupero su Scamacca, sui gol subiti può poco

Kayode 6 Il giovane 2004 viola è incerto sul primo gol di Lookman, il suo posizionamento è probabilmente troppo largo ma non è l’unico a sbagliare. Questa incertezza gli costa mezzo voto perchè per il resto gioca una partita di ottimo livello, fisicamente si va valere, anche in fase offensiva quando parte è insidioso

Quarta 6,5 Dopo Atene, altra grande partita per l’argentino. Coraggioso in diverse occasioni dove rischia la scivolata con ottimi risultati. Come al solito si propone bene anche in fase di impostazione

Ranieri 6,5 Anche per lui pesa il primo gol di Lookman dove non è messo bene. Poi gioca molto bene, è attento, combatte, segna un gol annullato per questioni di centimetri e non si fa mai superare, combattendo ad armi pari con coraggio e tenacia. Nel secondo tempo è insuperabile

Biraghi 6,5 Bellissimo l’assist per il gol di Nico Gonzalez. In fase difensiva non soffre mai, prende bene le misure ai suoi diretti avversari

Maxime Lopez 6,5 Probabilmente la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina, gioca con coraggio e senza paura trovando anche delle ottime triangolazioni e verticalizzazioni

Duncan 6 Mezzo voto in meno per la ghiotta occasione sprecata ad inizio secondo tempo quando tutto solo davanti al portiere cerca di saltarlo sbagliando tempi e conclusione. Sarebbe stato il 2-4. Lotta nel mezzo con alterne fortune ma vincendo diversi duelli

Castrovilli 6,5 Suo l’assist per il primo gol di Belotti, bravissimo anche in diversi ripiegamenti difensivi. Poteva essere più preciso in alcune ripartenze per una prestazione che sarebbe potuta essere ancora migliore

Beltran 6 Fermato in un paio di occasioni da interventi che avrebbero meritato il cartellino giallo, riesce ad essere poco pericoloso in fase di conclusione ma la sua rapidità mette in apprensione il centrocampo bergamasco

Nico Gonzalez 7 Il gol segnato è una perla da vedere e rivedere. La sua gara è di costante pericolosità per la difesa atalantina, quando segna chiede scusa per quello che poteva essere e non è stato.

Belotti 7,5 Due gol, in entrambi è lasciato solo in piena area ma intanto timbra due volte il cartellino. Al momento giusto nel posto giusto. Chiude con una doppietta la sua esperienza a Firenze

Kouamè 5,5 Si vede poco, solo per qualche corsa ma nulla di più

Ikonè 5,5 Anche lui si vede pochissimo, solo quando scappa a Scalvini (che si fa male) ma mette male la palla nel mezzo. Beccato dai tifosi

