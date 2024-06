A Bergamo è scoperto solo il settore ospiti. Tifosi viola in ritardo per incidente in autostrada

A Bergamo per il recupero di campionato contro l’Atalanta erano poco più di 20 i tifosi della Fiorentina presenti nel settore ospiti nel corso del primo tempo, la maggior parte dei tifosi sono arrivati alla fine della prima frazione di gioco per colpa di un incidente in autostrada che li ha bloccati per quasi un’ora e mezza in strada. Prima della gara c’è stato un violento acquazzone che ha bagnato solo i tifosi della Fiorentina presenti nel settore. Il Gewiss stadium è tutto coperto ad eccezione del settore ospiti che è scoperto e dunque non al riparo dalla pioggia, eppure si tratta di uno stadio nuovo di zecca però, per ora, non ha previsto la copertura agli ospiti. Con i tifosi viola che ne hanno dovuto pagare le conseguenze.

