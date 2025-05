“Betis, Betis, vaffa!”: durante l’allenamento degli spagnoli fuori dal Franchi si levano cori ostili

Firenze è già una bolgia, e il fischio d’inizio deve ancora arrivare. Nella serata che precede la semifinale di ritorno di Conference League tra Fiorentina e Betis, l’atmosfera intorno allo stadio Artemio Franchi è diventata incandescente.

Durante l’allenamento di rifinitura del Betis, sul campo del Franchi, dalle strade e piazze circostanti si è sollevato il boato dei tifosi viola, radunati per sostenere la squadra di Palladino alla vigilia della sfida decisiva. Cori, bandiere e fumogeni hanno acceso la serata fiorentina. In mezzo ai tanti cori di sostegno, Un grido si è levato più volte con forza, indirizzato agli avversari: “Betis, Betis, vaffa!”, oltre a “Chi non salta è biancoverde”.

I calciatori del Betis hanno proseguito la sessione tra sguardi concentrati e un sottofondo tutt’altro che amichevole. L’obiettivo della Fiesole e di tutta Firenze è chiaro: trasformare il Franchi in una bolgia sin dai minuti precedenti al match, caricando la Viola e facendo sentire il peso del pubblico anche prima del calcio d’inizio.