Renzi: “In FIGC si va avanti di amichettismo e raccomandazione, così in Italia non si andrà mai avanti”

Sul proprio sito ufficiale ha parlato Renzi della Nazionale Italiana e della FIGC : “La terza eliminazione consecutiva dell'Italia dai mondiali di calcio non è un pesce d'aprile, purtroppo. È il segno...

Sul proprio sito ufficiale ha parlato Renzi della Nazionale Italiana e della FIGC : “La terza eliminazione consecutiva dell'Italia dai mondiali di calcio non è un pesce d'aprile, purtroppo. È il segno del fallimento del calcio italiano. Non capire che per il nostro Paese il pallone non è solamente un divertimento ma un pezzo di cultura e di identità popolare è l'errore più grave di una classe dirigente che, in federazione come in alcuni club, pensa di andare avanti tra raccomandazioni e amichettismo, vivendo di piccoli inciuci. E di servilismo verso la politica. Si assumono i figli dei ministri ma non ci si occupa dei ragazzi che vorrebbero sognare un calcio diverso. Chi conosce che cosa è accaduto negli ultimi anni, sa bene a cosa mi riferisco".