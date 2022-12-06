Renzi attacca: "Per me è una vergogna fare lo stadio della Fiorentina con i soldi del PNRR"

Matteo Renzi ha parlato del nuovo stadio Franchi che sarà ristrutturato con i soldi del PNRR entro il 2026

Il senatore Matteo Renzi ha parlato del Decreto Salva Calcio in onda su Twitch TvPlay, queste le sue parole:

“Ci proveranno ancora, io voto contro. Le società di calcio devono imparare a gestire i bilanci, non si può continuare a battere cassa allo Stato quando c’è un problema. Definiscono demagogo chiunque dice di gestire bene i loro soldi. Perché la Premier League ha come diritti televisivi 10-11 volte in più le cifre della Serie A? Perché un calciatore preferisce l’Inghilterra all’Italia? Perché c’è gente come Lotito che davanti ad un problema, invece di risolverlo va in Parlamento a farsi fare l’emendamento. Non ho paura a dire cose che mi fanno perdere il consenso, è immorale ed è una vergogna che si arrivi al punto di dover rateizzare i soldi alle squadre di Serie A. Piuttosto sarebbe meglio farlo alle squadre dilettantistiche, alla cultura. Però Lotito ha detto che sono in conflitto d’interessi perché tifo Fiorentina

Le dico una cosa contro Firenze. Io sono contrario a fare uno stadio coi soldi del PNRR, per me è una vergogna. Io amo il calcio, ma la Fiorentina deve fare lo stadio con i soldi del club. Soldi del merchandising, soldi dei diritti televisivi, è così che diventa grande il calcio, non con l’emendamento quando c’è un problema. Il calcio deve andare avanti con questi nostri amici imprenditori che prendono e tirano fuori i soldi, questa cosa dell’Inghilterra la trovo sconvolgente. Ognuno deve fare il mercato che vuole, purché abbia soldi veri. Io sarei contrario anche al mercato a costo zero, non ho parlato con la Meloni di questa cosa”.

DE LAURENTIIS CONTRO CASINI E LOTITO

https://www.labaroviola.com/de-laurentiis-attacca-casini-davanti-alle-telecamere-e-uno-schiavo-di-lotito-e-schiavo/194909/